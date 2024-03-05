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ПОЛІТИКА

Пісторіус заявив, що причиною витоку про Taurus став "людський фактор"

05 березня 2024, 13:23
Пісторіус заявив, що причиною витоку про Taurus став
Політик виключає можливість того, що використані IT-технології було зламано, якщо йдеться про зустріч офіцерів бундесверу, яку записала росія.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дав пресконференцію, на якій розповів проміжні результати внутрішньої перевірки інциденту з перехопленням росіянами переговорів офіцерів Військово-повітряних сил Бундесверу.

Про це пише Der Spiegel, NTV.

Пісторіус заявив, що причиною витоку став "людський фактор" — один з офіцерів Бундесверу підключився до закритої наради з готелю в Сінгапурі по незахищеній лінії або з телефона. У цей момент він був на авіавиставці Singapore Airshow.

Політик виключає можливість того, що використані IT-технології було зламано, якщо йдеться про зустріч офіцерів бундесверу, яку записала росія.

Один з учасників не дотримувався запропонованої процедури безпечного дозвону. Зокрема, йшлося про учасника, який підключився із Сінгапуру. Пісторіус особливо підкреслив, що, всупереч припущенням про протилежне, "жодна стороння особа" не брала участі в телефонній конференції.

За результатами проведених перевірок можна зробити висновок, що "сертифіковані системи безпечні при правильному використанні", - продовжив Пісторіус.

Військовослужбовець збройних сил Німеччини взяв участь в авіаційній виставці в Сінгапурі. Цей захід, зрозуміло, був "талоном на їжу" для учасників із Росії. Ґрунтуючись на результатах проведеного наразі розслідування, Міністерство оборони припускає, що запис був "випадковим потраплянням у широкомасштабну операцію з прослуховування, що проводиться росією".

За словами Пісторіуса, тепер усі пристрої будуть піддані криміналістичній експертизі. Також буде з'ясовано, чи варто було обговорювати теми, які обговорювалися тільки на конференції, таким чином. Питання про порушення дисциплінарного провадження поки що відкрите і залежить від подальших результатів розслідування.

1 березня 2024 року російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з держканалу RT опублікувала 30-хвилинний аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus.

У Міноборони Німеччини потім підтвердити перехоплення розмови і заявили про розслідування, щоб дізнатися, чи не змінювали опубліковану версію розмови.

Німеччинавитік данихTaurus

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