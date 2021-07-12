Пів грама: Японія передала NASA проби з астероїда Р'югу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NHK.
Капсула із пробами з астероїда повернулася на Землю 6 грудня минулого року. Вчені та співробітники дослідницьких інститутів Японії продовжують їх вивчати.
У понеділок група вчених JAXA, які здійснюють проект "Хаябуса-2", на пресконференції розповіли, що наприкінці листопада вони надали NASA 0,5 грама - або 10% - проб з астероїду.
У середині січня JAXA планує оприлюднити базу даних із зазначенням форми, кольору та інших характеристик кожної проби. Агентство має намір розпочати прийом заявок на дослідження з усього світу та надати спроби тим, чиї пропозиції будуть схвалені.
JAXA каже, що проведені у Японії дослідження свідчать про наявність на астероїді води та інших органічних сполук.
За словами менеджера проекту Чуда Юіті, він сподівається, що відправлені за кордон зразки допоможуть закордонним ученим підтвердити отримані в Японії результати або зробити нові відкриття.
Зразки піску з астероїда Р'югу з понеділка виставлено у музеї міста Сагаміхара префектури Канагава неподалік Токіо.
Нагадаємо, що японське агентство аерокосмічних досліджень показало капсулу, яка доставила на Землю два зразки породи астероїда Рюгу.
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