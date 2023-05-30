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ПОЛІТИКА

Південна Африка надає імунітет учасникам саміту БРІКС після запрошення путіна – Bloomberg

30 травня 2023, 11:28
Південна Африка надає імунітет учасникам саміту БРІКС після запрошення путіна – Bloomberg
Джерело: mapme.club
Імунітет також охоплює саміт глав держав БРІКС, який заплановано на 22-24 серпня 2023 року в Йоганнесбурзі.

Південно-Африканська республіка надасть дипломатичний імунітет для двох зустрічей офіційних осіб із групи країн БРІКС. Не виключено, що у серпні туди може приїхати владімір путін.

Про це повідомляє Bloomberg.

Недоторканність поширюється на зустріч міністрів закордонних справ блоку, до якого входять Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка у Кейптауні 1-2 червня.

Імунітет також охоплює саміт глав держав БРІКС, який заплановано на 22-24 серпня 2023 року в Йоганнесбурзі.

"Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі", - заявили у Департаменті міжнародних відносин та співробітництва.

Чиновники зазначили, що "імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб, вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції".

"Ці імунітети не скасовують жодних ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції", - заявили у департаменті.

ПАР запросила президента росії путіна взяти участь у саміті БРІКС у серпні. путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за викрадення українських дітей, і як член суду Південна Африка буде зобов'язана його заарештувати, якщо він з'явиться.

ПАР відмовилася підтримати санкції проти росії чи засудити її агресію проти України. Проте видача ордера на арешт путіна Міжнародним кримінальним судом за насильницьку депортацію українських дітей з окупованої росією території поставила правлячу партію ПАР у незручне становище.

ПутінПАРБРІКС

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