Згідно з чинним законодавством, ПАР зобов'язана заарештувати главу кремля, якщо він відвідає країну.

Південно-Африканська Республіка готується змінити законодавство перед самітом БРІКС. Країна хоче гарантувати імунітет російському диктатору путіна.

Про це повідомляє заступник міністра державних підприємств ПАР Обід Бапели у коментарі BBC.

За його словами, Південна Африка хоче встановити незалежність від Міжнародного кримінального суду, щоб мати право самій вирішувати, заарештовувати лідера чи ні.

"У червні ми представимо закон до парламенту. Згідно із законом, Південна Африка вирішуватиме, кого заарештовувати, а кого не заарештовувати", - заявив Бапела.

При цьому чиновник розкритикував Міжнародний кримінальний суд нібито за "подвійні стандарти".

"Ми не могли собі уявити, що МКС буде таким, яким він зараз. Вони ніколи не звинувачували Тоні Блера, Джорджа Буша у вбивствах іракців. Мандела сказав би, що МКС виявляє непослідовність", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Його, ймовірно, може відвідати російський диктатор.

Проте ПАР, згідно зі своїм законодавством, повинна арештувати Володимира Путіна у разі приїзду, оскільки МКС видав відповідний ордер через депортацію українських дітей.

Раніше повідомлялось, що центральний банк Південної Африки попередив про ризики для фінансової стабільності країни через відтік капіталу та можливість санкцій після звинувачення американського дипломата в постачанні зброї росії для допомоги її кампанії в Україні.