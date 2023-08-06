Південна Корея дозволить бізнесменам відвідувати Україну задля відбудови

Уряд Південної Кореї ухвалив рішення дозволити корейським бізнесменам відвідувати Україну для переговорів стосовно їхньої участі в проєктах реконструкції і відбудови.

Про це повідомляє Yonhap.

Рішення ухвалили як виняток з чинних правил, згідно з якими корейським громадянам заборонено відвідувати зони збройних конфліктів під загрозою покарання. В’їзд до України уряд Південної Кореї заборонив від лютого минулого року, коли російські війська розпочали вторгнення.

В липні уряд Південної Кореї повідомляв про плани зробити виняток і дозволити бізнесменам в’їжджати в Україну для підготовки проєктів реконструкції.

"Уряд країни має намір встановити обмеження на кількість подорожуючих бізнесменів не більш як 30 осіб одночасно та обмежити тривалість їх перебування в Україні двома тижнями", - пише видання.

Відповідно до корейського законодавства вони подорожуватимуть за винятковим використанням паспортів, у зв’язку з чим із цього місяця Міністерство закордонних справ оголосило про прийом заявок на поїздки до України. Якщо кількість заявників перевищуватиме ліміт, їм буде запропоновано скоригувати час від’їзду, аби не перевищувати квоту.

Уряді також очікують, що багато корейських компаній відвідають Україну, аби вивчити можливості участі в проєктах реконструкції. Про зацікавленість уже повідомили низка будівельних та інфраструктурних компаній, а також підприємств комунального й енергетичного секторів. На урядовому рівні делегація на чолі з міністром земель Вон Хі Рьоном планує відвідати Україну пізніше цього місяця, а в жовтні до Києва має прибути делегація з енергетичних і заводських компаній, яку направить Міністерство промисловості Кореї. Такі зусилля прискорилися після того, як президент Юн Сок Йоль здійснив несподіваний візит до Києва в липні та пообіцяв надати Україні пакет безпекової та гуманітарної допомоги та підтримати повоєнну відбудову.