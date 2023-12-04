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Південна Корея на ракеті вивела супутник в космос

04 грудня 2023, 13:07
Південна Корея на ракеті вивела супутник в космос
Виліт SpaceX
Південна Корея успішно провела вже третій випробувальний політ твердопаливної космічної ракети в рамках створення незалежної космічної системи спостереження за КНДР.

Про це інформує Yonhap.

"Космічна ракета-носій була запущена з баржі, що знаходилася у водах приблизно за 4 кілометри на південь від острова Чеджу, 4 грудня о 14:00 за місцевим часом і вивела невеликий супутник спостереження Землі на орбіту на висоті близько 650 км", - пише видання. 

100-кілограмовий супутник з радаром із синтетичною апертурою був створений компанією Hanwha Systems. 

Нагадаємо, що перші два тестові польоти пройшли в березні та грудні 2022 року.

В уряді заявили, що після завершення розробки твердопаливної космічної ракети-носія південнокорейські військові зможуть запускати невеликі супутники для спостереження і розвідки.

Крім того, планується розробити систему доставки в космос,  яка може запускати на низьку навколоземну орбіту більш важкі в 500-700 кг.

Ми також писали, що в Японії пролунала повітряна тривога через запуск ракети з КНДР.

 
супутникПівденна Кореякосмосракета

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