Південна Корея надасть $1 млн постраждалим через підрив Каховської ГЕС
Про це повідомляє Yonhap.
"Уряд надає постійну підтримку українським громадянам, які постраждали від війни, і він вирішив надати додаткову допомогу, враховуючи нагальні гуманітарні потреби внаслідок руйнування греблі", - заявив речник міністерства закордонних справ Лім Су Сук.
Допомога Південної Кореї Україні в розмірі $1 млн буде надходити через міжнародні організації: Управління ООН з координації гуманітарних питань і Міжнародний комітет Червоного Хреста.
На початку червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.