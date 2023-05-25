Південна Корея направила в Україну сотні тисяч снарядів – WSJ

У Сеулі, щоправда, цього не визнали, лише підтвердивши, що Міноборони Кореї вело відповідні перемовини з Пентагоном.

Після тривалого спротиву Південної Кореї постачати Україні озброєння, Сеул все ж ухвалив рішення про відправку нам сотень тисяч снарядів через США.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Про таку послугу Вашингтон попросив Сеул ще торік. Корейська влада "похолоднішала" після повідомлень ЗМІ, які тоді з'явилися в пресі щодо цієї теми. Але після того, як президент Юн Сок Йоль відвідав Штати, де зустрівся з Джо Байденом, у цьому питанні стався "прорив".

Згодом радник Південної Кореї з національної безпеки Чо Те Ен заявив парламенту, що влада ухвалить рішення про постачання Україні боєприпасів після спостереження за розвитком подій на фронті. При цьому він зауважив, що країна не планує постачати їх, в тому числі й через Польщу. А от про співпрацю зі США політик промовчав.

"Були різні обговорення та прохання, і наш уряд вжиє відповідних заходів при всебічному розгляді військової та гуманітарної ситуації в Україні", – сказав представник Міноборони Чон Ха-К'ю під час брифінгу в четвер, підтвердивши, що переговори між корейським відомством та Пентагоном дійсно велися.

Союзник США та великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі виключала можливість відправки летальної допомоги Україні, незважаючи на зростаючий тиск з боку Вашингтона та Європи з метою поставок зброї.

Але президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав у квітні, що його уряд може не "наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", якщо цивільні особи в Україні зазнають великомасштабного нападу або через "ситуацію, з якою міжнародне співтовариство не може змиритися".

Раніше повідомлялось, що Південна Корея наростила експорт снарядів у Європу.