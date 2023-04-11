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CУСПІЛЬСТВО

Південна Корея оштрафувала Google на 32 мільйони доларів – Bloomberg

11 квітня 2023, 18:21
Південна Корея оштрафувала Google на 32 мільйони доларів – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Натомість Google, яка контролює приблизно три чверті корейського ринку мобільних додатків, заперечує надання переваг розробникам, які розміщують свої програми лише в Google Play.

Південна Корея оштрафувала Google Alphabet на 42,1 мільярда вон (32 мільйони доларів) за використання свого впливу на ринку мобільних додатків для витіснення місцевого конкурента.

Про це повідомляє Bloomberg.

Google намагався заблокувати зростання конкурента корейської платформи One Store Co., заявила Комісія справедливої торгівлі Кореї.

Google нібито попросив деякі корейські ігрові компанії, зокрема NCSoft Corp. і Netmarble Corp., а також менші фірми та китайські компанії, ексклюзивно випустити їхні нові ігри в Google Play Store, в обмін на те, щоб Google рекламувала їхні ігри та надавала подальшу підтримку за кордоном.

Натомість Google, яка контролює приблизно три чверті корейського ринку мобільних додатків, заперечує надання переваг розробникам, які розміщують свої програми лише в Google Play.

"Жодного порушення закону не було", - сказав представник Google у письмовій заяві, додавши, що це відкрита платформа, яка дає розробникам контроль над тим, як вони поширюють свої програми. 

"Google робить значні інвестиції в успіх розробників, і ми з повагою не згодні з висновками KFTC", - зазначили в компанії.

Регулятор заявив, що Google почав робити такі пропозиції в червні 2016 року, коли One Store розпочав роботу в Кореї, та продовжував їх до квітня 2018 року. 

Ця діяльність перешкодила можливості One Store залучати нові ігри та призвела до падіння продажів, а дохід Google збільшився на близько 1,8 трильйона вон.

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GoogleПівденна Корея

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