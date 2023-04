Китай може більше не потребувати західних технологій – Bloomberg

Це може свідчити про те, що західні технології їм більше не знадобляться.

Західні країни дедалі обережніше ставляться до обміну технологіями з Китаєм, а США та Нідерланди нещодавно запровадили нові обмеження на експорт напівпровідників, а також обладнання, що використовується для їхнього виробництва. Тим часом китайські компанії піднімаються в рейтингу найбільших у світі витрат на дослідження і розробки. І це ознака того, що, можливо, західні технології їм більше не знадобляться.

Про це пише Bloomberg.

Останній такий список п'ять років тому свідчив, що виробник мобільної інфраструктури та пристроїв Huawei Investment & Holding Co. був на шостому місці після Microsoft, як і зараз, але це була єдина китайська компанія в глобальній топ-25. Зараз до неї приєдналися власник TikTok ByteDance Ltd., власник WeChat та ігровий гігант Tencent Holdings Ltd., а також постачальник послуг електронної комерції, платежів і хмарних обчислень Alibaba Group Holding Ltd. Цифра $14,6 млрд для ByteDance стосується 2021 року і походить зі звіту, яким приватна компанія поділилася зі своїми працівниками минулоріч, про який у жовтні повідомила газета Wall Street Journal. Видання Information написало 1 квітня, що ByteDance поінформувала інвесторів, що дохід компанії зросте на 30% у 2022 році, тож можна припустити, що витрати на дослідження та наукові розробки у 2022 році будуть ще вищими.

Кількість технологічних компаній зросла, причому відносні новачки Amazon, материнська компанія Google Alphabet Inc. і материнська компанія Facebook Meta Platforms Inc. зараз займають перші три місця, а більшість китайських компаній з'явилися в цьому списку нещодавно.

Лідер напівпровідникової промисловості Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. посідає 41-е місце за обсягами досліджень і розробок, але четверте – за капітальними витратами, поступаючись лише Amazon, Samsung Electronics і Saudi Arabian Oil Co.

Єдине, що змінилося з 2004 року, – це те, наскільки далеко попереду всієї зграї знаходяться найбільші за рівнем витрат компанії. Якщо не брати до уваги Amazon та її унікальну бухгалтерію, то компанія, яка перебуває на другому місці рейтингу, – Alphabet – витрачає на дослідження та розробки в чотири рази більше, ніж компанія № 20 Bristol-Myers Squibb.

Більшість провідних автовиробників витрачають на НДДКР, з урахуванням інфляції, такі ж суми, як і в 2004 році. Виняток становлять Volkswagen AG та BMW, які витрачають значно більше, а також Ford Motor Co, яка витрачає на третину менше. Фармацевтичні компанії загалом витрачають значно більше, але найбільш вражаюче зростання відбулося в технологічних компаніях, зокрема в Microsoft Corp. За винятком Apple, витрати цих компаній на НДДКР спрямовані на винахід та вдосконалення не стільки фізичних продуктів, скільки алгоритмів, систем штучного інтелекту тощо - це стосується і китайських ByteDance, Tencent та Alibaba. У США більшість з цих компаній останнім часом оголошували про великі звільнення, але вплив на їхні витрати на дослідження і розробки поки що ледь помітний.

Для самих компаній ці величезні збільшення витрат на НДДКР можуть мати обмежену цінність. Дослідження 2020 року, проведене вченими з Вашингтонського та Техаського університетів, показало, що, хоча колись існував сильний зв'язок між витратами на НДДКР та майбутньою прибутковістю, з 1990-х років він став набагато слабшим. Для національних і регіональних економік факти все ще вказують на те, що витрати на НДДКР приносять користь у вигляді підвищення продуктивності та зростання, хоча ще занадто рано говорити про те, чи буде це справедливо для науково-дослідницького буму останніх кількох років. Якщо так, то схоже, що США і Китай мають найкращі позиції для отримання вигоди.