Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування
Уряд Південної Кореї передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій партію спеціальної техніки для розмінування.
Про це повідомляє посольство України в Республіці Корея.
"У рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці урядом Республіки Корея за сприяння посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій як гуманітарну допомогу 10 машин для розмінування", - йдеться у повідомленні.
У посольстві зазначили, що мова йде про техніку виробництва хорватської компанії "DOK-ING".
Техніка вже прибула до пункту призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС, задіяними в процесі гуманітарного розмінування деокупованої території України. Україна подякувала уряду Південної Кореї за надану техніку та сподівається на подальшу підтримку.
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.
Раніше повідомлялось, що Німеччина виділяє €6,1 млн гуманітарної допомоги для України на зиму.