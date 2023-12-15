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ПОЛІТИКА

Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування

15 грудня 2023, 17:00
Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування
Фото: Reuters
У посольстві зазначили, що мова йде про техніку виробництва хорватської компанії "DOK-ING".

Уряд Південної Кореї передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій партію спеціальної техніки для розмінування.

Про це повідомляє посольство України в Республіці Корея.

"У рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці урядом Республіки Корея за сприяння посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій як гуманітарну допомогу 10 машин для розмінування", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що мова йде про техніку виробництва хорватської компанії "DOK-ING".

Техніка вже прибула до пункту призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС, задіяними в процесі гуманітарного розмінування деокупованої території України. Україна подякувала уряду Південної Кореї за надану техніку та сподівається на подальшу підтримку.

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Раніше повідомлялось, що Німеччина виділяє €6,1 млн гуманітарної допомоги для України на зиму.

Південна Кореядопомога

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