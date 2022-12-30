Південна Корея передала Україні 6 тис планшетів для школярів
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
"Сьогодні зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні паном Кім Хенг Те. Обговорили подальшу співпрацю, а також визначили основні напрямки підтримки. Ми разом розпочинаємо наступний масштабний етап із цифровізації у сфері освіти. Тепер учні шкіл, які не мають можливості навчатися у традиційному форматі, матимуть можливість навчатися дистанційно з новими ґаджетами", - зазначив міністр.
Шкарлет повідомив, у які регіони буде розподілено планшети:
-Дніпропетровська область - 1887 шт.;
-Донецька область – 637;
-Запорізька область – 933;
-Луганська область – 165;
-Миколаївська область – 609;
-Харківська область – 1367;
-Херсонська область – 402.
Раніше повідомлялось, що з лютого росіяни зруйнували в Україні 406 закладів освіти та пошкодили 2600.