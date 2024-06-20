Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Південна Корея перегляне питання постачання зброї Україні – ЗМІ

20 червня 2024, 14:52
Південна Корея перегляне питання постачання зброї Україні – ЗМІ
Фото: Reuters
Зараз Сеул не надає Києву військову допомогу.

Південна Корея перегляне свою політику стосовно постачання військової допомоги Україні.

Про це Yonhap повідомив представник президента країни Юна Сок Йоля на фоні підписання договору про "всеосяжне партнерство" між КНДР та росією.

Наразі Південна Корея не допомагає Україні зброєю. Натомість Сеул надає Києву фінансову, гуманітарну та політичну підтримку.

Про рішення Південної Кореї стало відомо на наступний день після підписання у Пхеньяні документу між очільником кремля владіміром путіним та північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Договір передбачає надання «взаємної допомоги» у разі збройної агресії проти одного з них. російський президент вже назвав угоду "фундаментальним документом, який ляже в основу відносин двох країн на довгострокову перспективу".

Раніше глава Міноборони Південної Кореї Шин Вон Сік повідомляв, що КНДР могла надати москві майже пʼять мільйонів снарядів для підтримки збройної агресії проти України. Цілком ймовірно, що російський диктатор попросить ще більше під час візиту до Пхеньяну, зауважили в Сеулі.

Південна Кореявійна в Українізброя

Останні матеріали

Політика
"Ми всі тепер радянські люди". Пізня радянська Америка потребує негайних змін – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 20 червня 2024, 14:09
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Технології
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 червня 2024, 12:34
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Технології
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Переклад iPress – 20 червня 2024, 05:04
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Політика
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Переклад iPress – 19 червня 2024, 08:09
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 червня 2024, 14:35
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Політика
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 червня 2024, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється