Південна Корея перегляне питання постачання зброї Україні – ЗМІ

Зараз Сеул не надає Києву військову допомогу.

Південна Корея перегляне свою політику стосовно постачання військової допомоги Україні.

Про це Yonhap повідомив представник президента країни Юна Сок Йоля на фоні підписання договору про "всеосяжне партнерство" між КНДР та росією.

Наразі Південна Корея не допомагає Україні зброєю. Натомість Сеул надає Києву фінансову, гуманітарну та політичну підтримку.

Про рішення Південної Кореї стало відомо на наступний день після підписання у Пхеньяні документу між очільником кремля владіміром путіним та північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Договір передбачає надання «взаємної допомоги» у разі збройної агресії проти одного з них. російський президент вже назвав угоду "фундаментальним документом, який ляже в основу відносин двох країн на довгострокову перспективу".

Раніше глава Міноборони Південної Кореї Шин Вон Сік повідомляв, що КНДР могла надати москві майже пʼять мільйонів снарядів для підтримки збройної агресії проти України. Цілком ймовірно, що російський диктатор попросить ще більше під час візиту до Пхеньяну, зауважили в Сеулі.