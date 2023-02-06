Південна Корея планує підтримувати український енергетичний сектор

Південна Корея хоче брати участь у проєктах відновлення українських енергооб'єктів, які пошкодили росіяни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

За інформацією відомства, відбулася зустріч голови Міненерго Германа Галущенка та посла Південної Кореї в Україні Хьонга Те Кіма. У ході переговорів південнокорейського дипломата було поінформовано про стан української енергосистеми після ударів росіян.

За словами Галущенка, зараз перспективними напрямками для співпраці між Україною та Південною Кореєю є атомна енергетика та розвиток відновлюваних джерел енергії.

Міністр запропонував послу налагодити співпрацю між країнами для обміну інформацією щодо технологій захисту та безпеки енергооб'єктів.

"Хьонг Те Кім підтвердив наміри його країни і надалі підтримувати український енергетичний сектор, наголосивши на зацікавленості корейської сторони брати участь у середньо- та довгострокових проєктах з відновлення української енергетики", – сказано у повідомленні відомства.

Нагадаємо, Україна наклала санкції проти атомної галузі росії.