Південна Корея планує підтримувати український енергетичний сектор
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
За інформацією відомства, відбулася зустріч голови Міненерго Германа Галущенка та посла Південної Кореї в Україні Хьонга Те Кіма. У ході переговорів південнокорейського дипломата було поінформовано про стан української енергосистеми після ударів росіян.
За словами Галущенка, зараз перспективними напрямками для співпраці між Україною та Південною Кореєю є атомна енергетика та розвиток відновлюваних джерел енергії.
Міністр запропонував послу налагодити співпрацю між країнами для обміну інформацією щодо технологій захисту та безпеки енергооб'єктів.
"Хьонг Те Кім підтвердив наміри його країни і надалі підтримувати український енергетичний сектор, наголосивши на зацікавленості корейської сторони брати участь у середньо- та довгострокових проєктах з відновлення української енергетики", – сказано у повідомленні відомства.
Нагадаємо, Україна наклала санкції проти атомної галузі росії.