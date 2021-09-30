Південна Корея планує запустити безпілотні аеротаксі до 2035 року

Міністерство поділилося планами запустити масові безпілотні аеротаксі до 2035 року, до цього протягом 10 років будуть реалізуватися тестові проєкти для перевірки безпеки

Південна Корея має намір розпочати тестове використання безпілотних літаючих таксі до 2035 року, щоб зменшити затори на вулицях Сеула.

Про це заявило Міністерство землі, інфраструктури та транспорту країни, повідомляє The Korea Times.

Міністерство поділилося планами запустити масові безпілотні аеротаксі до 2035 року, до цього протягом 10 років будуть реалізуватися тестові проєкти для перевірки безпеки.

Після 2025 року в кожне таксі буде сідати "менеджер з безпеки", з 2030 року почнеться тестування з віддаленим керуванням, а повністю автономні польоти почнуться лише у 2035 році.

Також міністерство планує побудувати "вертопорти" у головних транспортних розв'язках Сеула, де аеротаксі зможуть безпечно злітати та приземлятися вертикально. Також уряд готовий продовжити співпрацю з приватними компаніями для створення необхідної екосистеми для безпілотних повітряних таксі.

Зазначається, що аеротаксі літатимуть на висоті 300-600 метрів, дозволяючи пасажирам добиратися до пунктів призначення втричі швидше, ніж вони могли б звичайним автомобілем.

За прогнозами міністерства, глобальний ринок міських автомобілів, що літають, сягне до 2040 року обсягу близько 584 мільярдів доларів, а ринок Південної Кореї - 10,4 мільярда.