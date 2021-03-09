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NASA тестує аеротаксі з вертикальним зльотом

Це вперше, коли NASA протестує літак eVTOL. Очікується, що у майбутньому eVTOL можуть стати повітряними таксі для людей у містах та околицях по всій країні
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) і американська компанія Joby Aviation розпочали випробування електричного аеротаксі з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).
NASA тестує аеротаксі з вертикальним зльотом Фото: Joby Aviation
Про це повідомляє TechXplore.
 
Зазначається, що випробування триватимуть до 10 вересня на базі електромобілів Joby у Каліфорнії.
 
Тестові польоти є частиною кампанії NASA Advanced Air Mobility (AAM) зі спостереження за аеротаксі і визначення їх безпеки для пасажирів.
 
Це вперше, коли NASA протестує літак eVTOL. Очікується, що у майбутньому eVTOL можуть стати повітряними таксі для людей у містах та околицях по всій країні.
 
Експерти NASA в ході випробувань збиратимуть докладні дані про "експлуатаційні і акустичні характеристики, які будуть корисні при моделюванні майбутніх концепцій повітряного транспорту".
 
Коли літак Joby буде літати за запланованим сценарієм випробувань, команда NASA збиратиме інформацію про те, як рухається транспортний засіб, як він звучить і як він взаємодіє з контролерами.
 
Як пише видання, команда розгорне мобільну акустичну установку і побудує масив з більш ніж 50 мікрофонів для вимірювання акустичного профілю літака на різних етапах польоту.
 
Ці тести допоможуть виявити прогалини в чинних правилах та політиці Федерального авіаційного управління США, щоб забезпечити можливість включення літаків ААМ до Національної системи повітряного простору, йдеться у публікації. Ця кампанія з метою покращення мобільності повітряного простору в США проходитиме у кількох місцях протягом кількох років.
 
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03 09 2021 13:29
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