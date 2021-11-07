Повітряна служба таксі: японська компанія планує запустити бізнес літаючих авто

Японська авіакомпанія відкриє службу пасажирських перевезень, що з'єднає аеропорти та популярні туристичні напрямки у префектурі Міе

Найбільший авіаперевізник Японії компанія Japan Airlines планує до 2025 року розпочати комерційне використання літаючих автомобілів.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Nikkei.

Японська авіакомпанія відкриє службу пасажирських перевезень, що з'єднає аеропорти та популярні туристичні напрямки у префектурі Міе. Далі планують перетворити цей сервіс у такий бізнес, який дозволить перевозити людей до різних місць на кшталт служби таксі.

На початку Japan Airlines використовуватиме літальний апарат німецького стартапу Volocopter, в який компанія інвестувала у 2020 році. Це двомісний безпілотний літак "eVTOL" або електричний вертикальний злітно-посадковий літак з дальністю польоту 35 км. Він може летіти зі швидкістю до 110 км на годину.

Нещодавно Japan Airlines підписала угоду про співпрацю з префектурою Міе для проведення випробувань та подальшої комерціалізації послуги. На початку йтиметься про польоти на невеликі відстані до 20 км, перш ніж перейти на відстань від 50 до 150 км, тобто відстань між містами провінції.

З початком комерційного використання у 2025 фінансовому році новий сервіс, як очікується, з'єднає туристичні напрямки з головним аеропортом префектури.

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