СПОРТ ФОТОСьогодні, 9 липня, в японській столиці Токіо відбулася церемонія передачі естафети олімпійського вогню.
Фото: EPA, Getty ImagesПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
09 07 2021 17:59
До Токіо прибув Олімпійський вогонь
Захід пройшов на порожньому стадіоні в присутності кількох десятків спеціально запрошених гостей, серед яких чиновники й журналісти
Фото: EPA, Getty Images
Про це повідомляє Daily Mail.
Захід пройшов на порожньому стадіоні в присутності кількох десятків спеціально запрошених гостей, серед яких чиновники й журналісти.
Фото: EPA, Getty Images
Олімпійський вогонь офіційно передали губернатору Токіо Коїке Юріко.
Фото: EPA, Getty Images
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга 9 липня оголосив про запровадження в Токіо режиму надзвичайної ситуації через зростання випадків зараження COVID-19. Режим надзвичайної ситуації триватиме до 22 серпня.
Фото: EPA, Getty Images
Церемонії відкриття і закриття Ігор також пройдуть без глядачів, але туди допустять VIP-гостей.
Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання перенесли на рік і тепер вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня.
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