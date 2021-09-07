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09 07 2021 17:59

До Токіо прибув Олімпійський вогонь

Захід пройшов на порожньому стадіоні в присутності кількох десятків спеціально запрошених гостей, серед яких чиновники й журналісти
Сьогодні, 9 липня, в японській столиці Токіо відбулася церемонія передачі естафети олімпійського вогню.
До Токіо прибув Олімпійський вогонь Фото: EPA, Getty Images
Про це повідомляє Daily Mail.
 
Захід пройшов на порожньому стадіоні в присутності кількох десятків спеціально запрошених гостей, серед яких чиновники й журналісти.

Фото: EPA, Getty Images
 
Олімпійський вогонь офіційно передали губернатору Токіо Коїке Юріко.
 
Фото: EPA, Getty Images
 
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга 9 липня оголосив про запровадження в Токіо режиму надзвичайної ситуації через зростання випадків зараження COVID-19. Режим надзвичайної ситуації триватиме до 22 серпня.
Фото: EPA, Getty Images
 
Церемонії відкриття і закриття Ігор також пройдуть без глядачів, але туди допустять VIP-гостей.
 
Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання перенесли на рік і тепер вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня.
 
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