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У Токіо через COVID-19 на час проведення Олімпіади впровадять режим НС

Режим НС діятиме з 12 липня до 22 серпня
Це може означати проведення спортивних заходів у Токіо без глядачів. Також, за даними джерел "Кіодо", глядачів можуть не допустити і на змагання, які відбуватимуться у сусідніх із Токіо префектурах.
У Токіо через COVID-19 на час проведення Олімпіади впровадять режим НС Токіо, Японія. Фото: openwalls.com

Уряд Японії ухвалив рішення впровадити в Токіо режим надзвичайного стану на період Олімпійських ігор у зв'язку із ситуацією, що погіршується з поширенням COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство "Кіодо".

Режим НС діятиме з 12 липня до 22 серпня. Агентство зазначає, що, зокрема, це може означати проведення спортивних заходів у Токіо без глядачів. Також, за даними джерел "Кіодо", глядачів можуть не допустити і на змагання, які відбуватимуться у сусідніх із Токіо префектурах.

Крім того, уряд вирішив продовжити чинний режим НС на Окінаві. Також продовжуються обмежувальні заходи, що зачіпають комерційну активність і найбільш епідеміологічно неблагополучні зони, в префектурах Тіба, Сайтама, Канагава, Осака. Термін дії аналогічних заходів у префектурах Хоккайдо, Айті, Кіото, Хіого та Фукуока, як очікується, закінчиться цієї неділі.

За даними "Кіодо", раніше влада хотіла обмежитися м'якшими обмежувальними заходами в Токіо, проте в столиці країни відзначається зростання захворюваності на коронавірус. Так, напередодні повідомлялося про виявлені за добу 920 випадків - це максимальний показник із середини травня на піку четвертої хвилі COVID-19 в Японії.

Нагадаємо, що на Іграх-2020 близько 40 відсотків змагань можуть пройти без глядачів

 

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08 07 2021 13:08
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