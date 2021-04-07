На Іграх-2020 близько 40 відсотків змагань можуть пройти без глядачів

Обмеження можуть, зокрема, торкнутися церемоній відкриття і закриття Олімпіади, бейсбольних та футбольних матчів, змагань з легкої атлетики

Близько 40 відсотків змагань літніх Олімпійських ігор у Токіо можуть пройти без глядачів.

Найближчим часом організатори Ігор та уряд Японії проведуть нараду, на якій визначать допустиму кількість глядачів на стадіонах. Розглядається скорочення нинішнього ліміту заповнюваності арен з 10-ти до 5 тисяч. Якщо ліміт скоротять, змагання, на які продали понад 5 тисяч квитків, а також заходи, заплановані після 21.00, пройдуть без глядачів.

Обмеження можуть, зокрема, торкнутися церемоній відкриття і закриття Олімпіади, бейсбольних та футбольних матчів, змагань з легкої атлетики.

Олімпійські ігри у Токіо мали відбутися улітку 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.