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На Іграх-2020 близько 40 відсотків змагань можуть пройти без глядачів

Обмеження можуть, зокрема, торкнутися церемоній відкриття і закриття Олімпіади, бейсбольних та футбольних матчів, змагань з легкої атлетики
Близько 40 відсотків змагань літніх Олімпійських ігор у Токіо можуть пройти без глядачів.
На Іграх-2020 близько 40 відсотків змагань можуть пройти без глядачів Фото: facebook.com/tokyo2020.
Про це повідомляє Kyodo.
 
Найближчим часом організатори Ігор та уряд Японії проведуть нараду, на якій визначать допустиму кількість глядачів на стадіонах. Розглядається скорочення нинішнього ліміту заповнюваності арен з 10-ти до 5 тисяч. Якщо ліміт скоротять, змагання, на які продали понад 5 тисяч квитків, а також заходи, заплановані після 21.00, пройдуть без глядачів.
 
Обмеження можуть, зокрема, торкнутися церемоній відкриття і закриття Олімпіади, бейсбольних та футбольних матчів, змагань з легкої атлетики.
 
Олімпійські ігри у Токіо мали відбутися улітку 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.
 
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04 07 2021 15:30
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