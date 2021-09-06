Влада Японії вивчає питання про допуск глядачів на змагання токійської Олімпіади

Близько місяця тому адміністрація прем'єр-міністра Йосіхіде Суги розглядала можливість проведення змагань без глядачів

Президент Олімпіади Токіо 2020 Сейко Хасімото у вівторок заявила, що організатори оголосять про наміри щодо допуску глядачів до кінця поточного місяця після консультацій з урядом і адміністрацією міста Токіо.

Все більше японських урядових чиновників і організаторів Олімпійських ігор в Токіо в міру вакцинації населення від коронавірусу схиляються до їх проведення за участю місцевих глядачів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету Asahi без посилання на джерела.

Близько місяця тому адміністрація прем'єр-міністра Йосіхіде Суги розглядала можливість проведення змагань без глядачів, зазначає газета.

Президент Олімпіади Токіо 2020 Сейко Хасімото у вівторок заявила, що організатори оголосять про наміри щодо допуску глядачів до кінця поточного місяця після консультацій з урядом і адміністрацією міста Токіо, йдеться в повідомленні.

Раніше Хасімото заявила: "Проблема полягатиме в тому, наскільки ми зможемо контролювати потоки людей і управляти ними. Якщо під час Ігор відбудеться спалах (інфекції - ІФ), який призведе до кризи або надзвичайної ситуації, ми повинні бути готові до проведення цих Ігор без глядачів".

Раніше повідомлялося, що іноземні глядачі на Олімпіаду допущені не будуть.

Дискусії з питання про допуск місцевих глядачів відбуваються на тлі сумнівів громадськості в можливостях влади гарантувати безпеку їх проведення з точки зору поширення коронавірусної інфекції. За даними останніх опитувань громадської думки, близько 55% населення виступає проти Олімпіади.

Гарантувати повну безпеку в цій сфері під час і після Ігор неможливо, вважає провідний японський інфекціоніст, професор університету Тохоку Хіросі Ошітані.

"Уряд і організаційний комітет Олімпіади, а також Міжнародний олімпійський комітет продовжують говорити, що вони проведуть безпечну Олімпіаду. Але всі знають, що є ризик. На 100% неможливо провести Олімпійські ігри з нульовим ризиком для поширення інфекції в Японії, а також в інших країнах після Олімпійських ігор", - сказав експерт лондонській The Times.

Він додав: "Ми не повинні робити Олімпіаду джерелом для поширення вірусу".

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на 2021 рік через пандемію коронавірусу, повинні пройти з 23 липня до 8 серпня.

Нагадаємо, що японські спортсмени і персонал, які готуються взяти участь в Іграх в Токіо, почали отримувати вакцини проти коронавірусу.