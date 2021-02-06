НОВИНИЯпонські спортсмени і персонал, які готуються взяти участь в Іграх в Токіо, почали отримувати вакцини проти коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японія почала COVID-вакцинацію своїх олімпійців
Японський олімпійський комітет визначив, що в цілому вакцинацію можуть пройти близько 1,6 тис. осіб, з урахуванням спортсменів, які включені чи можливо будуть включені до складу національної збірної, а також їх тренерів і обслуговуючий персонал
Фото: з вільних джерел
Команди, що беруть участь у Токійській Олімпіаді і Паралімпіаді, безкоштовно вакцинуються з використанням вакцин, які виготовлені Pfizer та іншими фармацевтичними компаніями, повідомляє NHK.
Японський олімпійський комітет визначив, що в цілому вакцинацію можуть пройти близько 1,6 тис. осіб, з урахуванням спортсменів, які включені чи можливо будуть включені до складу національної збірної, а також їх тренерів і обслуговуючий персонал.
Вакцинація почалася у вівторок в Національному тренувальному центрі в Токіо.
Близько 200 спортсменів і співробітників, що представляють шість видів спорту, були щеплені в перший день. Японський олімпійський комітет планує завершити вакцинацію приблизно 20 липня.
За даними АР, Японія прагне вакцинувати 36 млн літніх людей до кінця липня. Близько 70% населення не буде щеплено. Для цього незабаром починають введення 1 мільйона доз в день.
У цей час у Японії проводиться тільки 500 тис. вакцинацій на день.
Нагадаємо, що уряд Японії розглядає можливість вимагати у вболівальників, які приїдуть на Олімпійські ігри в Токіо, сертифікати про негативний тест на COVID-19 і довідку про вакцинацію.
Напередодні Японія продовжила надзвичайний стан в Токіо та інших районах до 20 червня. Через четверту хвилю коронавірусу і повільне розгортання вакцинації громадська стурбованість у зв'язку з Олімпіадою тільки зростає.
Літні Олімпійські ігри в Токіо мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Ігри мали відбутися ще в 2020 році, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.
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02 06 2021 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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