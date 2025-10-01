Угорщина знову продовжить надзвичайний стан через війну в Україні

Позачергове засідання парламенту призначене на 7 жовтня.

Парламент Угорщини найближчими днями розгляне питання про продовження надзвичайного стану, запровадженого через війну в Україні. Відповідну ініціативу подав віцепрем’єр Жолт Шемʼєн, а уряд скликав позачергове засідання парламенту на 7 жовтня.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

Проєкт передбачає подовження дії надзвичайного стану ще на 180 днів - до 13 травня 2026 року. За словами Шем’єна, така потреба виникла через триваючу війну в Україні та пов’язану з нею гуманітарну кризу.

Водночас ЗМІ зазначають, що уряд був змушений скликати позачергову сесію, бо пропустив строк для подання проєкту: у разі затримки могла б виникнути правова прогалина, і всі урядові рішення, ухвалені в цей період, втратили б чинність.

Надзвичайний стан в Угорщині дає уряду Віктора Орбана широкі повноваження, зокрема, дозволяє призупиняти дію окремих законів, ухвалювати рішення без участі парламенту та запроваджувати спеціальні заходи в обхід нормального законодавчого процесу.

Угорщина живе в умовах надзвичайного стану з 2016 року і спершу через міграційну кризу, а пізніше через пандемію COVID-19. У 2022 році уряд Орбана запровадив новий формат надзвичайного стану у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України, й відтоді його регулярно продовжує.