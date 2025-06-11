У Придністров'ї вчергове вводять надзвичайний стан: немає газу
Відсьогодні у невизнаному Придністров’ї ввели 30-ти денний надзвичайний стан в економіці.
Там оголосили про скорочення постачання у регіон природного газу, повідомляє Newsmaker.
В середу "парламент" невизнаного регіону ввік указ лідера Придністров’я Вадима Красносельського про 30-денний надзвичайний стан в економіці.
"Необхідність запровадження нового надзвичайного стану в економіці обумовлена умовами важкої загальноекономічної кризи і триваючого погіршення соціально-економічних показників, спричинених скороченням постачання природного газу до Придністров’я", – заявили в уряді.
Раніше Придністров’я оголошувало надзвичайний стан в економіці в грудні минулого року.
А загалом його вводили вже п’ять разів.
Дія останнього продовження закінчилась лиш кілька днів тому – 8 червня.
Нагадаємо, що в кінці 2024 року росія зупинила постачання газу до Придністров'я.