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У Придністров'ї вчергове вводять надзвичайний стан: немає газу

11 червня 2025, 18:46
У Придністров'ї вчергове вводять надзвичайний стан: немає газу
Фото: podrobnosti.ua
Дія останнього продовження закінчилась лиш кілька днів тому.

Відсьогодні у невизнаному Придністров’ї ввели 30-ти денний надзвичайний стан в економіці. 

Там оголосили про скорочення постачання у регіон природного газу, повідомляє Newsmaker.

В середу "парламент" невизнаного регіону ввік указ лідера Придністров’я Вадима Красносельського про 30-денний надзвичайний стан в економіці. 

"Необхідність запровадження нового надзвичайного стану в економіці обумовлена умовами важкої загальноекономічної кризи і триваючого погіршення соціально-економічних показників, спричинених скороченням постачання природного газу до Придністров’я", – заявили в уряді. 

Раніше Придністров’я оголошувало надзвичайний стан в економіці в грудні минулого року. 

А загалом його вводили вже п’ять разів. 

Дія останнього продовження закінчилась лиш кілька днів тому – 8 червня. 

Нагадаємо, що в кінці 2024 року росія зупинила постачання газу до Придністров'я

 
надзвичайний станПридністров'я

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