Україна приєдналася до європейських санкцій проти лідерів Придністров'я

12 листопада 2025, 13:13
Україна приєдналася до європейських санкцій проти лідерів Придністров'я
Фото: podrobnosti.ua
Загалом до цього рішення приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Україна та Чорногорія.
Дев’ять країн, включно з Україною, підтримали європейські санкції проти керівництва невизнаного Придністровського регіону Республіки Молдова.
 
Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.
 
Як зазначається, 27 жовтня 2025 року Рада ЄС ухвалила продовження обмежувальних заходів до 31 жовтня 2026 року.
 
До цього рішення приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Україна та Чорногорія.
 
"Вони забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання і вітає його", - йдеться у заяві.
 
Придністровська молдавська республіка (ПМР) - це невизнана квазі-держава на території Молдови. Вона охоплює всю молдовську частину Лівого берега Дністра та має невеликий анклав на Правому березі. ПМР оголосила про своє створення 25 серпня 1991 року, за два дні до незалежності Молдови. На момент проголошення тут була розташована 14-та російська армія під командуванням Олександра Лєбєдєва. На території ПМР відбувся збройний конфлікт між молдовськими військами та сепаратистами за підтримки російських військ. Придністров’я не визнають більшість країн світу, але воно фактично керується власними органами влади. Там є власна конституція, парламент, уряд і навіть власна валюта - придністровський рубль.
 
 

 

Придністров'явійна в Україніросія окупанти

