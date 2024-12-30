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росія зупинила постачання газу до Придністров'я

30 грудня 2024, 10:26
росія зупинила постачання газу до Придністров'я
Фото: ТАСС
"Обмеження діятиме доти, доки "Газпром" не змінить рішення.

Компанія "Газпром" офіційно оголосила, що з 1 січня 2025 року припинить поставки газу до молдовського Придністров’я через "невиконання платіжних зобов'язань".

Про це йдеться в повідомленні російської компанії.

"Газпром" заявив, що надіслав повідомлення Moldovagaz про припинення поставки газу, а також звинуватив Moldovagaz в "регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов".

В пресрелізі написано, що 1 січня 2025 року о 08:00 за московським часом "Газпром" "обмежить" постачання газу в Молдову до 0 м3 на добу.

"Обмеження діятиме доти, доки "Газпром" не повідомить Moldovagaz про інше.

"Газпром" залишає за собою всі свої права, включно з правом на одностороннє розірвання контракту і правом вимагати від Moldovagaz відшкодування всіх збитків і сплати штрафів за невиконання та/або неналежне виконання Moldovagaz своїх зобов'язань за контрактом", – ідеться у пресрелізі.

На початку місяця у Придністров'ї оголосили режим надзвичайного стану через російський газ.

 
РосіягазГазпромПридністров'я

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