Південна Корея поки не планує постачання 155-мм снарядів для України

У Південній Кореї заявили, що від української сторони не надходило запиту.

Південна Корея наразі не планує постачати Україні снаряди калібру 155-мм.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела.

Відповідаючи на запитання про те, чи розглядає Південна Корея можливість постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів, він пояснив, що від української сторони не надходило запиту і що такий план не розглядається.

При цьому, за його словами, країна планує посилити співпрацю з Україною на тлі відправки північнокорейських солдатів у росію, і цього тижня почне переговори щодо візиту спеціального посланця Києва до Південної Кореї.

"Українській стороні знадобиться день-два, щоб призначити спеціального представника та остаточно скласти план візиту та проведення тут переговорів", — сказав чиновник.

Він також додав, що в разі участі військ КНДР у бойових діях Південна Корея першочергово розгляне питання надання Києву зброї оборонного призначення.

За даними південнокорейської розвідки, до росії направлять 12 тисяч солдатів. Першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Нагадаємо, Південна Корея розглядає можливість відправити в Україну військових спостерігачів. Причиною цього є залучення військ КНДР до війни.