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ПОЛІТИКА

Сеул розглядає відправку військових спостерігачів до України для моніторингу сил КНДР

30 жовтня 2024, 16:18
Сеул розглядає відправку військових спостерігачів до України для моніторингу сил КНДР
Фото: Facebook Муженко
В офісі південнокорейського президента пояснили, що Пхеньян може отримати цінний досвід для своїх військ.

Південна Корея розглядає можливість відправити в Україну військових спостерігачів. Причиною цього є залучення військ КНДР до війни.

Про це повідомляє Reuters.

Представник президента Південної Кореї заявив, що Сеул обдумує можливість відправлення групи військових спостерігачів в Україну для спостереження та аналізу розгортання північнокорейських військ росією на передовій.

Як сказав чиновник виданню, принаймні 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців були направлені в росію. Понад 3 тисячі з них були переміщені ближче до лінії фронту.

В офісі південнокорейського президента пояснили, що Пхеньян може отримати цінний досвід для своїх військ, яких залучать до війни на стороні росії. Це становитиме пряму військову загрозу для Південної Кореї.

"Тож, ми зобов’язані аналізувати та контролювати дії північнокорейських військ проти нашого союзника України", - додав чиновник.

росія залучає на війну проти України північнокорейських військових.

Тисячі молодих військових з КНДР, можливо, з елітних спецпідрозділів, прибули для підтримки російських військових у конфлікті в Україні і це попри те, що їх можуть розмістити на найважчих ділянках фронту.

Екс північнокорейські військові кажуть, що солдати можуть сприймати таке відрядження як почесну місію.

КНДРвійна в Україні

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