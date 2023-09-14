Південна Корея попередила про потенційну військову угоду між КНДР та рф

Сеул вказав на нещодавні візити Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів у КНДР та його поїздку до рф із вищими військовими посадовцями.

Південна Корея висловила "глибоке занепокоєння" щодо можливої військової співпраці між Пхеньяном і москвою після зустрічі лідерів країн Кім Чен Ина і владіміра путіна в росії.

Про це повідомляє CNN.

Міністр об'єднання Південної Кореї Кім Юн Хо заявив, що обидві країни, схоже, готують "якусь військову угоду", вказуючи на нещодавні візити Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї та його поїздку до росії разом із вищими військовими посадовцями.

Кім Юн Хо також згадав нещодавній візит міністра оборони росії Сергєя Шойгу до Пхеньяна і пропозицію москви підтримати КНДР у розробці супутників.

Ці коментарі з'явилися після того, як офіційні особи США попередили, що Путін може використати зустріч з північнокорейським лідером для отримання зброї.

"Я не можу не бути глибоко стурбованим військовою співпрацею та угодою про постачання зброї", - сказав Кім Юн Хо.

Він закликав Пхеньян і москву припинити "незаконні дії", які призведуть обидві країни до "ізоляції і регресу", і дотримуватися міжнародних норм, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН.

Кім Юн Хо попередив, що Північна Корея зіштовхнеться з "сильнішою відповіддю" з боку Південної Кореї, США і Японії, "чим більше вона чіплятиметься за свій ядерний розвиток".

В Міноборони Південної Кореї також заявили, що "уважно стежать за ситуацією" на тлі повідомлень про те, що Північна Корея і росія можуть провести спільні військові навчання в майбутньому.

Японія також попередила, що будь-яка угода щодо зброї між Північною Кореєю та росією після зустрічі їхніх двох лідерів у середу потенційно може порушити резолюції Ради Безпеки ООН.

"Японія буде тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, включаючи Сполучені Штати та Південну Корею, у відстеженні розвитку подій",- сказала міністр МЗС.

Раніше повідомлялося, що путін прийняв запрошення лідера КНДР Кім Чен Ина відвідати Північну Корею. Зазвичай лідери рф рідко відвідують КНДР, тож якщо путін поїде до Пхеньяна — це означає, що Північна Корея зараз є стратегічно важливою для Кремля.

Під час зустрічі Кім запропонував путіну "повну і безумовну підтримку" у "священній боротьбі" росії за захист своїх інтересів безпеки, ймовірно, маючи на увазі війну проти України, додавши, що Пхеньян завжди буде стояти разом з москвою на "антиімперіалістичному" фронті.

Кім назвав відносини Північної Кореї з росією "першим пріоритетом".

путін у своєму вступному слові привітав Кіма в росії і сказав, що радий його бачити. Глава кремля перерахував економічне співробітництво, гуманітарні питання і "ситуацію в регіоні" серед пунктів порядку денного їхніх переговорів на початку зустрічі.