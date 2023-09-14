Північна Корея заявила, що путін може відвідати їх країну після "епохальних" переговорів з Кімом

Зазвичай лідери рф рідко відвідують КНДР, тож якщо путін поїде до Пхеньяна — це означає, що Північна Корея зараз є стратегічно важливою для кремля.

Президент росії владімір путін прийняв запрошення лідера КНДР Кім Чен Ина відвідати Північну Корею після того, як вони провели першу за чотири роки зустріч, на якій, на думку США, обговорювалися поставки зброї Пхеньяна до рф для війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пропагандистські ЗМІ КНДР привітали зустріч путіна та Кіма, що відбулася на російському космодромі в Амурській області, а офіційне Центральне телеграфне агентство Північної Кореї повідомило, що диктатори обговорили питання, які становлять взаємний інтерес для обох країн, "мир і безпеку в регіоні та міжнародне правосуддя".

"Наприкінці прийому Кім Чен Ин ввічливо запросив путіна відвідати КНДР у зручний для нього час. Путін із задоволенням прийняв запрошення і підтвердив свою волю незмінно нести вперед історію і традиції російсько-корейської дружби", - написало ЦТАК.

Кім вирушив до наступного пункту призначення в рф, повідомило ЦТАК, не вказавши, куди саме.

ЗМІ КНДР назвали переговори Кіма з путіним "епохальною подією".

Якщо путін відвідає Пхеньян, це буде його перша зустріч з Кімом у Північній Кореї. Глава кремля вже приїжджав до КНДР одного разу в липні 2000 року, щоб зустрітися з Кім Чен Іром, батьком нинішнього лідера країни.

"Історія свідчить, що російські лідери рідко відвідують Північну Корею, оскільки зазвичай це північнокорейський лідер здійснює візит до росії. Візит російського лідера до Пхеньяна відбувався лише тоді, коли Північна Корея вважалася стратегічно важливою для росії, тож якщо путін поїде до Пхеньяна цього разу, то Північна Корея зараз є стратегічно важливою для рф", - каже професор-дослідник, яка спеціалізується на північнокорейській дипломатії та політиці Лі Санг-Сок.

Відвідування космічного об'єкта в рф підкреслило деякі пункти, які можуть бути у "списку бажань" Кім Чен Ина в обмін на постачання озброєнь росії. Цього року Пхеньян двічі не зміг запустити супутник-шпигун і, можливо, шукає допомоги від москви у виведенні його на орбіту. Кім також, ймовірно, хоче отримати технологію, яка б допомогла ядерним боєголовкам вижити в умовах високої температури при вході в атмосферу.

Північна Корея має одні з найбільших у світі запасів боєприпасів, сумісних з системами радянських часів, які потрібні росії, оскільки рф витрачає артилерійські снаряди. США заявили, що будь-які поставки не змінять хід війни, і попередили Пхеньян, що він заплатить ціну за будь-яку передачу зброї.