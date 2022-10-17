БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПівденна Корея з понеділка скасовує податки на доходи іноземців від інвестицій у казначейські облігації та облігації валютної стабілізації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Південна Корея скасовує податки на доходи іноземців від облігацій
Наприкінці вересня нас включили до списку спостереження WGBI, але ми вважали, що потрібно зробити швидкий крок, щоб залучити більше іноземних інвестицій на наш ринок скарбничих облігацій
Фото з сайту newsotg.com
Про це заявив журналістам міністр фінансів Південної Кореї Чху Гьон Хо після зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків G20, повідомляє Reuters.
За словами Чху, південнокорейський уряд вирішив перенести терміни запланованого скасування податків з 2023 року на наступний тиждень, щоб збільшити приплив капіталу на місцевому ринку облігацій.
Глобальний постачальник індексів FTSE Russell додав Південну Корею до списку для можливого включення до свого Індексу світових державних облігацій (WGBI).
"Наприкінці вересня нас включили до списку спостереження WGBI, але ми вважали, що потрібно зробити швидкий крок, щоб залучити більше іноземних інвестицій на наш ринок скарбничих облігацій", — сказав Чху.
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17 10 2022 08:54 МЕДІА
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