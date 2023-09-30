Південна Корея та USAID виділили Україні $5 млн на добривами
Про це повідомляє Укрінформ.
"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Республіка Корея оголосили про взаємодію в підтримці аграрного сектора України в рамках ініціативи AGRI-Ukraine", - пише агентство.
Спільна ініціатива передбачає постачання добрив на суму $5 млн, яки виділило МЗС Кореї задля підтримки українських фермерів і доповнення сільськогосподарських поставок.
Раніше ми писали, що в Єврокомісії обговорили український план щодо експорту зерна.