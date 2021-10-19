Щонайменше 440 компаній з 28 країн представляють 79 типів літаків і 68 видів наземної техніки

Південна Корея відкрила свою найбільшу оборонну виставку через спробу збільшення експорту, щоб відновити економіку країни на тлі пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Щонайменше 440 компаній з 28 країн представляють 79 типів літаків і 68 видів наземної техніки. Очікується, що в заході, який триватиме до суботи включно, братимуть участь близько 300 державних, військових і оборонних можновладців із 45 країн.

Як зазначає видання, церемонія відкриття Міжнародної аерокосмічної й оборонної виставки (ADEX) на авіабазі в Сеулі була дещо затьмарена запуском північнокорейської балістичної ракети.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, експорт озброєнь Південної Кореї у 2016-2020 роках був на 210% вищий, ніж у 2011-2015 рр.

Нагадаємо, що південна Корея планує запустити безпілотні аеротаксі до 2035 року