Південна Корея відкрила свою найбільшу оборонну виставку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Щонайменше 440 компаній з 28 країн представляють 79 типів літаків і 68 видів наземної техніки. Очікується, що в заході, який триватиме до суботи включно, братимуть участь близько 300 державних, військових і оборонних можновладців із 45 країн.
Як зазначає видання, церемонія відкриття Міжнародної аерокосмічної й оборонної виставки (ADEX) на авіабазі в Сеулі була дещо затьмарена запуском північнокорейської балістичної ракети.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, експорт озброєнь Південної Кореї у 2016-2020 роках був на 210% вищий, ніж у 2011-2015 рр.
Нагадаємо, що південна Корея планує запустити безпілотні аеротаксі до 2035 року
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На аукціоні продали дві статуї сфінксів тисячолітньої давнини
- ФОТО National Geographic назвав цьогорічні світлини-переможці
- ФОТО На Львівщині туристичний проєкт "ВелоБескиди" об’єднає три гірські громади
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"