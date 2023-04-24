Південна Корея внесла Японію до списку торговельних партнерів

Сьоголні Південна Корея повернула Японію до свого "білого списку" надійних торговельних партнерів через 3 роки після видалення.

Таким чином країна намагається поліпшити економічні і дипломатичні відносини з сусідньою країною.

Про це повідомляє Yonhap.

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Кореї опублікувало оновлений бюлетень щодо експорту і імпорту стратегічних товарів.

В ньому написано про відновлення торговельного статусу Японії, що дозволить корейським компаніям, які експортують стратегічні товари до сусідньої країни, скоротити час на перевірки та отримання дозвільних документів.

Японія стала 29 країною з преференційний режим в торгівлі з Сеулом, серед яких США, Франція і Велика Британія.

В 2019 році Південна Корея виключила Японію зі свого "білого списку" через те, що Токіо так само виключив країну зі списку. Тоді рішення Верховногосуду Південної Кореї зобов’язати дві японські компанії виплатити компенсацію корейським жертвам примусової праці під час колоніального панування Японії на Корейському півострові в 1910-1945 роках.

В березні дві країни домовились відновити партнерську взаємодію після того, як Південна Корея оголосила про плани виплатити компенсацію жертвам, не вимагаючи від Японії внесків.

Японія поки не внесла в список Південну Корею у відповідь, але в південнокорейському уряді заявили, що Токіо потребує більш тривалої внутрішньої процедури для такого рішення.

Сьогодні в Токіо розпочнеться другий раунд корейсько-японських торгових переговорів після проведеної тижнем раніше першої зустрічі представників двох держав у Сеулі.