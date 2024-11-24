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Південна Корея виділить $6 млн на підтримку ініціативи Grain from Ukraine

24 листопада 2024, 14:51
Південна Корея виділить $6 млн на підтримку ініціативи Grain from Ukraine
Фото: Reuters
Країна готова допомогти у зміцненні співпраці через продовольчу кризу.
Південна Корея виділяє 6 мільйонів доларів гуманітарної допомоги у рамках ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine).
 
Про це повідомляє Yonhap.
 
Другий заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Канг Ін-Сунь на засіданні "Grain from Ukraine" заявила, що країна готова виділити $6 мільйонів на підтримку ініціативи щодо експорту українського зерна.
 
Під час зустрічі Канг наголосила на готовності Південної Кореї зміцнити глобальну співпрацю у зв’язку із продовольчою кризою.
 
Grain from Ukraine – українська гуманітарна ініціатива, яку президент України започаткував 26 листопада 2022. Вона об’єднала десятки країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства. Розвинуті держави закуповують українське зерно та транспортують його до країн, яким загрожує голод. 
Південна Кореявійна в Україніросія окупанти

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