Південна Корея виділить $6 млн на підтримку ініціативи Grain from Ukraine

Країна готова допомогти у зміцненні співпраці через продовольчу кризу.

Південна Корея виділяє 6 мільйонів доларів гуманітарної допомоги у рамках ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine).

Другий заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Канг Ін-Сунь на засіданні "Grain from Ukraine" заявила, що країна готова виділити $6 мільйонів на підтримку ініціативи щодо експорту українського зерна.

Під час зустрічі Канг наголосила на готовності Південної Кореї зміцнити глобальну співпрацю у зв’язку із продовольчою кризою.

Grain from Ukraine – українська гуманітарна ініціатива, яку президент України започаткував 26 листопада 2022. Вона об’єднала десятки країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства. Розвинуті держави закуповують українське зерно та транспортують його до країн, яким загрожує голод.