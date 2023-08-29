Матеріали:
Теми:

Південна Корея наступного року виділить Україні майже $400 млн

29 серпня 2023, 11:09
Південна Корея наступного року виділить Україні майже $400 млн
Фото: Reuters
2024 року Південна Корея надасть фінансову допомогу Україні в розмірі 394 мільйонів доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з бюджетом Південної Кореї на наступний рік, пакет допомоги передбачає 130 млрд вон на відновлення, 260 млрд на гуманітарну допомогу і 130 млрд вон через міжнародні організації.

В липні президент Кореї Юн Сок Йоль оголосив, що його країна забезпечить великий масштаб військових поставок цього року, не повідомляючи деталей.

Сьогодні Юн Сок Йоль також розказав про збільшення офіційної допомоги Південної Кореї на розвиток стратегічних територій, що включають Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Африку до $1,51 млрд. 

Збільшення допомоги це частина зусиль, спрямована допомогу південнокорейським компаніям вийти за кордон і захистити національні інтереси, такі як ланцюги поставок, і взяти на себе відповідальність в якості ключового члена світової спільноти, заявили в корейському Міністерстві економіки та фінансів.

Південна КореядопомогаУкраїна

Останні матеріали

Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Політика
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:52
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Політика
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:25
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Політика
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 09:49
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Політика
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 16:30
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 12:37
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Cуспільство
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 04:08
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Політика
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 15:31
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється