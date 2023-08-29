2024 року Південна Корея надасть фінансову допомогу Україні в розмірі 394 мільйонів доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з бюджетом Південної Кореї на наступний рік, пакет допомоги передбачає 130 млрд вон на відновлення, 260 млрд на гуманітарну допомогу і 130 млрд вон через міжнародні організації.

В липні президент Кореї Юн Сок Йоль оголосив, що його країна забезпечить великий масштаб військових поставок цього року, не повідомляючи деталей.

Сьогодні Юн Сок Йоль також розказав про збільшення офіційної допомоги Південної Кореї на розвиток стратегічних територій, що включають Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Африку до $1,51 млрд.

Збільшення допомоги це частина зусиль, спрямована допомогу південнокорейським компаніям вийти за кордон і захистити національні інтереси, такі як ланцюги поставок, і взяти на себе відповідальність в якості ключового члена світової спільноти, заявили в корейському Міністерстві економіки та фінансів.