Південна Корея закликає росію припинити "суперечливу" угоду про зброю з КНДР
Південна Корея в п'ятницю, 5 січня, знову закликала росію припинити домовленості про поставки зброї з Північною Кореєю, що порушують міжнародні санкції, за які сама ж рф і голосувала, після того, як Сполучені Штати повідомили про постачання КНДР балістичних ракет та іншого обладнання москві.
Про це пише Yonhap.
"Для росії, яка є стороною санкційних резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї, отримання північнокорейської зброї та використання її у війні проти України є самосуперечливим", - заявив представник МЗС Сеула.
"Ми вкотре рішуче закликаємо негайно припинити це", - додав він.
У тісній координації з США Південна Корея уважно стежить за розвитком подій у військовій співпраці між Пхеньяном і москвою, в тому числі після заяви Білого дому про надання зброї, сказали в МЗС Південної Кореї.
Уряд Сеула тісно співпрацюватиме з міжнародним співтовариством, включаючи США і Японію, щодо цього питання, додав він, заявивши, що такі угоди про постачання зброї є актом, який загрожує миру і безпеці в усьому світі за межами Корейського півострова.
Очікується, що Південна Корея і США обговорять це питання на засіданні Радбезу ООН наступної середи, 10 січня.
Нещодавно Білий дім заявив, що КНДР надала росії кілька десятків балістичних ракет і пускових установок для них. За даними США, деякі з цих ракет москва вже використала у своїх нещодавніх атаках на Україну.