Півмільйона угорців вимагають в Орбана приєднання до Європейської прокуратури

Гадгази у вересні подав петицію з метою зібрати 1 мільйон підписів

Угорський опозиційний депутат Акош Гадгази з партії "Політика може бути іншою" зібрав понад 470 тисяч підписів під петицією, яка чинить тиск на прем'єр-міністра Віктора Орбана, щоб він приєднався нового органу ЄС – Європейської прокуратури.

Європейська прокуратура - нове агентство, яке почне антикорупційні розслідування щодо використання фондів ЄС з 2020 року, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Аssociated Press.

Гадгази у вересні подав петицію з метою зібрати 1 мільйон підписів. Він та інші критики уряду давно стверджують, що головний прокурор Угорщини Петер Полт не розслідував чимало випадків ймовірної корупції, причому деякі стосувалися сім'ї Орбана.

Досі Угорщина відмовлялася приєднуватися до Європейської прокуратури, висловлюючи занепокоєння щодо проблеми національного суверенітету і якості роботи органу.

ЄС виділив Угорщині 25 мільярдів євро на бюджетний період 2014-2020 років. Критики кажуть, що ці кошти часто витрачаються на проекти із завищеними цінами або непотрібні проекти, які заповнюють кишені союзників Орбана.

Незважаючи на конфлікти Орбана з Брюсселем, Угорщина була однією з найуспішніших країн ЄС у плані отримання фінансової підтримки від блоку.

Нагадаємо, що північноатлантичний Альянс солідарний з Угорщиною щодо закону України про освіту.