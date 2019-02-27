ПОЛІТИКА НОВИНИПівнічноатлантичний Альянс солідарний з Угорщиною щодо закону України про освіту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У НАТО заявили, що солідарні з вимогами Угорщини щодо українського закону про освіту
Україна має імплементувати рекомендації Венеціанської комісії до закону про освіту
Фото: Wikipedia
"Союзники діяли солідарно з Угорщиною щодо закону України про освіту. У Брюссельській декларації та в оцінці Річної програми України всі члени Альянсу закликають Україну повною мірою виконати рекомендації Венеціанської комісії", - заявила заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер під час візиту до Угорщини.
Нагадаємо, що позиція США щодо суперечки між Угорщиною і Україною щодо положень українського закону про освіту, що стосуються мови меншин, змістилася в бік підтримки Будапешта.
Також, МЗС України вважає неприпустимими маніпулювання Будапешта і подальші вимоги Угорщини щодо зміни українського освітнього закону.
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27 02 2019 09:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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