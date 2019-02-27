У НАТО заявили, що солідарні з вимогами Угорщини щодо українського закону про освіту

Північноатлантичний Альянс солідарний з Угорщиною щодо закону України про освіту.

"Союзники діяли солідарно з Угорщиною щодо закону України про освіту. У Брюссельській декларації та в оцінці Річної програми України всі члени Альянсу закликають Україну повною мірою виконати рекомендації Венеціанської комісії", - заявила заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер під час візиту до Угорщини.