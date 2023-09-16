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Північна Корея може збільшити постачання артснарядів росії – Міллі

16 вересня 2023, 19:12
Північна Корея може збільшити постачання артснарядів росії – Міллі
Фото: з відкритих джерел
КНДР зможе збільшити обсяги постачання росії артилерійських боєприпасів для продовження війни в Україні, але це навряд чи змінить ситуацію.

Про це повідомляє The Guardian.

Таку заяву зробив генерал армії США Марк Міллі.  

"Нещодавні перемовини у росії між північнокорейським лідером Кім Чен Ином та російським лідером Володимиром путіним, ймовірно, призведуть до надання Північною Кореєю москві 152-мм артилерійських снарядів радянської доби", - заявив Міллі.

Проте генерал додав, що наразі незрозуміло, скільки та як скоро це станеться.

"Чи буде це мати велике значення? Я скептично до цього ставлюся", - додав він.

За йогор словами, він сумнівається, що це стане вирішальним чинником.

Іноземні уряди і експерти вважають, що Кім Чен Ин, ймовірно, постачатиме боєприпаси до росії в обмін на отримання передової зброї чи технологій від кремля.

Ми також писали, що міністр оборони рф показав Кім Чен Ину ракету Кінджал.

 

РосіяКНДРартснаряди

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