Північна Корея назвала військову допомогу США Україні "неймовірною помилкою" – Reuters

Також там вважають, що Вашингтон загострює конфлікт в Україні і ставить усю Європу на межу ядерної війни.

КНДР заявила, що військова допомога США Україні на суму 8 мільярдів доларів є "неймовірною помилкою" і грою з вогнем проти ядерної держави, якою є росія.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чжон оголосила, що Вашингтон загострює конфлікт в Україні і ставить усю Європу на межу ядерної війни.

"Сполучені Штати та Захід не повинні ігнорувати чи недооцінювати серйозне попередження Росії. Чи справді США та Захід здатні впоратися з наслідками, оскільки вони безрозсудно грають із вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?" — заявила вона в заяві, яку опубліковало державне інформаційне агентство KCNA.

Напередодні держсекретар США заявив, що треба зупинити військову співпрацю росії з Іраном, КНДР і Китаєм.