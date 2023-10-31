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ПОЛІТИКА

Північна Корея постачає зброю Хамас — Bild

31 жовтня 2023, 17:01
Північна Корея постачає зброю Хамас — Bild
Фото: з відкритих джерел
На думку корейського експерта Фредеріка Шпора, висловлюючи солідарність із ворогами Ізраїлю, КНДР намагається завоювати симпатії в арабському світі.

За даними Цахал, під час нападу на Ізраїль радикальні ісламські терористи Хамас використовували зброю, вироблену в Північній Кореї.

Про це повідомляє видання Bild.

Видання пише з посиланням на заяву представника Цахал, що в ізраїльських містах, атакованих Хамас 7 жовтня, було знайдено зброю, вироблену в КНДР, зокрема реактивні гранатомети. За підрахунками ізраїльтян, північнокорейська зброя становить приблизно десяту частину озброєння терористів.

За інформацією журналістів, Хамас покладається на великі мережі контрабандистів для доставляння зброї в сектор Газа. Терористи також виробляють власні ракети і боєприпаси, зокрема з використанням 3D-принтерів.

Міністерство оборони Великої Британії припускає, що боєприпаси з Північної Кореї "майже напевно" вже прибули на захід росії й активно використовуються у війні проти України.

Фредерік Шпор, голова корейського офісу Фонду Фрідріха Науманна, в інтерв'ю Bild зазначив, що КНДР уміло використала глобальну політичну ситуацію, щоб звільнитися від суворої ізоляції і роздобути нового партнера на додаток до росії, яка потребує боєприпасів.

"Тепер у неї тепер є партнер, який у відчаї готовий тісніше співпрацювати з Північною Кореєю", - пояснив Шпор.

На думку корейського експерта, в обмін на постачання зброї КНДР може отримати не тільки валюту і продовольство, а й військові та космічні технології, які цікавлять північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

"Південна Корея і США тепер повинні побоюватися, що Північна Корея збільшить свою військову ефективність за допомогою російських технологій. Цікавими є й фотографії Кіма та російського керівництва на їхніх зустрічах — саме на тлі ракет та іншої зброї. Ймовірно, вони покликані продемонструвати Заходу, що режим санкцій проти Північної Кореї вже провалився", - робить висновок Шпор.

Корейський експерт вважає, що Північна Корея скористається нагодою, щоб отримати максимальну для себе вигоду з нападу Хамас на Ізраїль.

"Висловлюючи солідарність із ворогами Ізраїлю, КНДР намагається завоювати симпатії в арабському світі", - вважає Шпор.

Експерт також заявляє, що хоча КНДР заперечує постачання зброї палестинцям і проіранським ополченцям, північнокорейську зброю неодноразово виявляли на складах терористів, а тепер і на ізраїльській території, що зазнала нападу терористів.

"Є також повідомлення про те, що Північна Корея допомагала "Хезболлі" будувати тунелі", - зазначає Шпор.

За слова експерта, власне населення КНДР жодним чином не впливає на цю ситуацію, бо в закритому інформаційному полі країни з жорсткою цензурою преси ЗМІ нічого не пишуть про терор Хамас. Натомість критикуються лише військові операції Ізраїлю в секторі Газа.

Нагадаємо, на думку експертів, Північна Корея має величезну кількість артилерії. У вересні вантажі з КНДР стали прибувати залізницею на склади в Краснодарський край, а північнокорейські снаряди дали змогу російській армії перейти в наступ на сході України.

Рвніше повідомлялось, що Північна Корея передає росії артилерійські снаряди та старі гармати. Йдеться про 122-мм гармати Д-30, які виробляли в СРСР з початку 1960-х років, і які досі є на озброєнні КНДР.

зброяКНДРХамас: Ізраїль

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