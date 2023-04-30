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ПОЛІТИКА

Північна Корея продовжує розширювати та реконструювати свій ядерний комплекс – ЗМІ

30 квітня 2023, 13:19
Північна Корея продовжує розширювати та реконструювати свій ядерний комплекс – ЗМІ
Фото: з відкритих джерел
Нещодавно Кім Чен Ин наказав розширити виробництво ядерних матеріалів.

Нові комерційні супутникові знімки вказують на те, що Північна Корея продовжує розширювати та модернізувати свій ядерний науковий комплекс у Йонбені. Це посилює побоювання, що країна діє відповідно до нещодавнього заклику лідера Кім Чен Ина до "експоненціального" збільшення ядерного арсеналу. 

Про це заявив американський аналітичний центр 38 North, повідомляє Yonhap.

У доповіді, що базується на супутникових знімках, зроблених 20 квітня, йдеться про масштабні будівельні роботи на території ядерного науково-дослідного центру КНДР у Йонбені, зокрема, навколо експериментального легководного реактора (ELWR), реактора потужністю 5 МВт, а також в зоні конверсії урану.

У звіті аналітиків Пітера Маковскі, Джека Лю і Оллі Хейнонена також йдеться про вдосконалення дамби каналу річки Курьонг та інших нових будівельних проектів на території комплексу, що свідчить про значні інвестиції у розширення можливостей Північної Кореї з виробництва розщеплюваних матеріалів.

Дослідники також помітили, що скидання води продовжується на південь від насосної станції ELWR. Це свідчить про випробування або операції з охолодження реактора.

Наприкінці березня північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав розширити виробництво збройових ядерних матеріалів для експоненціального збільшення ядерного арсеналу країни. Він закликав до "бездоганної" підготовки до застосування ядерної зброї "в будь-який час і в будь-якому місці".

Раніше повідомлялось, що Байден і президент Південної Кореї оприлюднили новий план протидії ядерній загрозіПівнічної Кореї.

СШАПівнічна Кореяядерна зброя

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