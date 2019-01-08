Північна Корея випробувала нову зброю, - New York Times
Того ж дня Південна Корея повідомила, що КНДР випустила дві балістичні ракети малого радіусу дії, які пролетіли за 155 миль від східного берега Корейського півострова, повідомляє LB.ua з посиланням на New York Times.
За інформацією державних ЗМІ КНДР, на випробуваннях був присутній лідер країни Кім Чен Ин і, як повідомляють, залишився задоволений результатом.
Кім Чен Ин зазначив, що нова зброя "здатна принести невідворотні лиха" силам, які будуть її ціллю.
Нагадаємо, що у Північній Кореї за наказом лідера країни Кім Чен Ина стратили колишнього вищого посланця з ядерних питань у США, а також покарали чотирьох чиновників міністерства закордонних справ. Їх звинуватили у шпигунстві на користь Сполучених Штатів.
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