Північна Корея запустила крилаті ракети у бік Жовтого моря

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї не надав подробиць щодо запуску ракет.

Північна Корея випустила кілька нових крилатих ракет у бік Жовтого моря. Це перший запуск крилатої ракети з вересня 2023 року.

Про це повідомляє Yonhap.

Запуск крилатих ракет відбувся через кілька днів після того, як Пхеньян заявив, що випробував підземний ядерний ударний безпілотник.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск ракет відбувся близько сьомої ранку за місцевим часом, але не надав подробиць.

"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", – йдеться у повідомленні Комітету начальників штабів.

Зазначається, що це перший запуск крилатої ракети КНДР з вересня 2023 року. Тоді, 2 вересня, Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря близько четвертої ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї "Хеїль-5-23" в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня.