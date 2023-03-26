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ПОЛІТИКА

Північна Македонія передасть Україні 12 гелікоптерів Мі-24

26 березня 2023, 11:57
Північна Македонія передасть Україні 12 гелікоптерів Мі-24
Мі-24 Фото: combatavia.info
Крім того, Міністерство обороникраїни придбає нові багатоцільові вертольоти, ймовірно, вісім одиниць.

Генеральний штаб Північної Македонії погодив передачу Україні вертольотів Мі-24. Мова йде про 12 одиниць цієї техніки.

Про це заявила міністр оборони Північної Македонії Славянка Петровська, повідомляє Alsat.

Петровська зазначила, що Генштаб Північної Македонії завершив аналіз того, чи може країна надати Україні вертольоти Мі-24. За словами міністерки, на засіданні уряду в середу винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення.

Вона підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.

"Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна, і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується термін експлуатації", - сказала Петровська.

Крім того, Міністерство обороникраїни придбає нові багатоцільові вертольоти, ймовірно, вісім одиниць.

За даними видання Defence24, з 12 штурмових Мі-24 і чотирьох багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які є в країні, на сьогодні використовують лише по дві машини кожного типу. 

Ці чотири нині експлуатовані вертольоти та ще чотири Мі-24В були модернізовані протягом останнього десятиліття у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems. 

Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD). 

Нагадаємо, Німеччина передала Україні інженерні танки Dachs.

війнадопомогаПівнічна МакедоніяМі-24

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