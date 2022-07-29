Північна Македонія передасть Україні танки Т-72

Враховуючи цю ситуацію та потреби Міністерства оборони України, уряд вирішив передати Україні певну кількість цих танкових потужностей відповідно до її потреб

Уряд Північної Македонії ухвалив рішення про передачу Україні танків радянського зразка для боротьби з російською агресією.

У Міністерстві оборони Північної Македонії заявили, що Україна отримає танки, що належать танковому батальйону країни, який перебуває в процесі модернізації.

"Враховуючи цю ситуацію та потреби Міністерства оборони України, уряд вирішив передати Україні певну кількість цих танкових потужностей відповідно до її потреб", - йдеться у заяві.

При цьому Міноборони країни не уточнило кількість танків, але повідомило, що вони належать до так званого третього покоління основних бойових танків 1970-х і 1980-х років, які мають композитну броню та комп’ютерно-стабілізовану систему управління вогнем.

Як повідомлялося, 28 липня уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства оборони країни щодо надання додаткової військової підтримки Україні.