НОВИНИУряд Північної Македонії ухвалив рішення про передачу Україні танків радянського зразка для боротьби з російською агресією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Північна Македонія передасть Україні танки Т-72
Враховуючи цю ситуацію та потреби Міністерства оборони України, уряд вирішив передати Україні певну кількість цих танкових потужностей відповідно до її потреб
Фото: ЕРА Georgi Licovski
Про це повідомляє Reuters.
У Міністерстві оборони Північної Македонії заявили, що Україна отримає танки, що належать танковому батальйону країни, який перебуває в процесі модернізації.
"Враховуючи цю ситуацію та потреби Міністерства оборони України, уряд вирішив передати Україні певну кількість цих танкових потужностей відповідно до її потреб", - йдеться у заяві.
При цьому Міноборони країни не уточнило кількість танків, але повідомило, що вони належать до так званого третього покоління основних бойових танків 1970-х і 1980-х років, які мають композитну броню та комп’ютерно-стабілізовану систему управління вогнем.
Як повідомлялося, 28 липня уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства оборони країни щодо надання додаткової військової підтримки Україні.
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