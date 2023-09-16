Північна Македонія висилає 3-ьох російських дипломатів
Про це повідомляє France24.
"Північна Македонія наказала вислати ще трьох російських дипломатів, що стало третім таким кроком з початку російського вторгнення до України минулого року", - заявляє міністерство закордонних справ країни.
Посла рфу Скоп'є Сергія Базднікіна викликали до МЗС 12 вересня і повідомили, що троє його колег оголошені персонами нон грата і мають залишити країну.
"Таке рішення було прийнято після отримання від компетентних органів інформації про дії, які вчиняються всупереч Віденській конвенції про дипломатичні відносини", - повідомили в МЗС.
Нагадаємо, що раніше Північна Македонія приєднались до нових санкцій ЄС проти білорусі.