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Північнокорейська ракета, якою окупанти атакували Україну, розвалилась у повітрі

06 серпня 2024, 18:55
Північнокорейська ракета, якою окупанти атакували Україну, розвалилась у повітрі
Wikipedia
росіяни знову використали балістичні ракети з Північної Кореї типу KN-23.

російські загарбники атакували Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу KN-23. Одна з них в ночі над Броварами розсипалась прямо в повітрі.

Про це повідомляє Defense Express.

За даними видання, під час сьогоднішньої атаки по Києву, ворог знову використав балістичні ракети з Північної Кореї – KN-23.
 
Північнокорейські ракети вже не вперше розсипаються просто у повітрі під час атаки. Вперше це помітили під час атаки 31 липня, тоді ракета впала у ліс під Білою Церквою. Цього ж разу одна з ракет KN-23 впала на околиці Броварів. Ворожа ракета впала у лісі поряд із трасою і це навряд було ціллю удару. Місце падіння було за 20 км від центру Києва.
 
Про те, що дана ракета саме KN-23 стало відомо завдяки знайденим решткам. Defense Express отримали фото уламків з характерним маркуванням для ракет з КНДР.
 
Нагадаємо, у ніч на 6 серпня  Київську область ворог атакував ракетами та "Шахедами". У регіоні працювали сили ППО.
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