Північнокорейські війська підтримують росію на території України – WP

Північнокорейські солдати підтримують російські війська на місцях, і деякі з них уже загинули.

Кім Чен Ин пообіцяв "повну підтримку" путіну в його війні проти України. Сеул та Київ заявляють, що зараз він виконує цю обіцянку, відправляючи військових.

Про це зазначає The Washington Post.

Північнокорейські солдати підтримують російські війська на місцях, і деякі з них уже загинули або отримали поранення, заявили цього тижня південнокорейські та українські чиновники, що викликає питання, чи досягла військова співпраця між пхеньяном та москвою нового рівня.

Представник української військової розвідки, який побажав залишитися анонімним через чутливість питання безпеки, повідомив, що кілька тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку в росії і можуть бути відправлені на передову в Україні до кінця цього року.

Представник також зазначив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на територіях України, окупованих росією, щоб спостерігати за російськими військами та вивчати хід бойових дій, хоча Київ поки що не зафіксував участі північнокорейських підрозділів у бойових діях.

Прес-секретар кремля дмитро пєсков у четвер назвав заяви про те, що Пхеньян відправляє військових для участі у бойових діях в Україні, "вигадкою".

Минулого тижня у телеграм-каналах та українських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що північнокорейські солдати підтримують росіян на окупованих територіях Донбасу.

Це сталося після того, як цього літа лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент росії путін підписали пакт про взаємну оборону, в якому Кім пообіцяв "повну" підтримку путіну у його війні проти України.

Цей пакт наголосив, як лідери двох країн, які перебувають під жорсткими санкціями, зміцнили своє партнерство проти західного світового порядку з моменту вторгнення путіна до України на початку 2022 року.

Спочатку москва звернулася до Пхеньяна за допомогою у постачанні зброї. США стверджують, що Північна Корея відправила до росії велику кількість боєприпасів, включаючи артилерійські снаряди. І Північна Корея, і росія заперечують ці звинувачення. Тепер, мабуть, Пхеньян відправляє солдатів.

Нагадаємо, військові інженери Північної Кореї були направлені в російські підрозділи, щоб допомогти рф досягти своїх цілей у війні в Україні. Деякі з північнокорейських військовослужбовців, які діють в окупованих районах України, вже гинули.