Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Північнокорейські війська підтримують росію на території України – WP

12 жовтня 2024, 11:37
Північнокорейські війська підтримують росію на території України – WP
Фото: з вільного доступу
Північнокорейські солдати підтримують російські війська на місцях, і деякі з них уже загинули.

Кім Чен Ин пообіцяв "повну підтримку" путіну в його війні проти України. Сеул та Київ заявляють, що зараз він виконує цю обіцянку, відправляючи військових.

Про це зазначає The Washington Post.

Північнокорейські солдати підтримують російські війська на місцях, і деякі з них уже загинули або отримали поранення, заявили цього тижня південнокорейські та українські чиновники, що викликає питання, чи досягла військова співпраця між пхеньяном та москвою нового рівня.

Представник української військової розвідки, який побажав залишитися анонімним через чутливість питання безпеки, повідомив, що кілька тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку в росії і можуть бути відправлені на передову в Україні до кінця цього року.

Представник також зазначив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на територіях України, окупованих росією, щоб спостерігати за російськими військами та вивчати хід бойових дій, хоча Київ поки що не зафіксував участі північнокорейських підрозділів у бойових діях.

Прес-секретар кремля дмитро пєсков у четвер назвав заяви про те, що Пхеньян відправляє військових для участі у бойових діях в Україні, "вигадкою".

Минулого тижня у телеграм-каналах та українських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що північнокорейські солдати підтримують росіян на окупованих територіях Донбасу.

Це сталося після того, як цього літа лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент росії путін підписали пакт про взаємну оборону, в якому Кім пообіцяв "повну" підтримку путіну у його війні проти України.

Цей пакт наголосив, як лідери двох країн, які перебувають під жорсткими санкціями, зміцнили своє партнерство проти західного світового порядку з моменту вторгнення путіна до України на початку 2022 року.

Спочатку москва звернулася до Пхеньяна за допомогою у постачанні зброї. США стверджують, що Північна Корея відправила до росії велику кількість боєприпасів, включаючи артилерійські снаряди. І Північна Корея, і росія заперечують ці звинувачення. Тепер, мабуть, Пхеньян відправляє солдатів.

Нагадаємо,  військові інженери Північної Кореї були направлені в російські підрозділи, щоб допомогти рф досягти своїх цілей у війні в Україні. Деякі з північнокорейських військовослужбовців, які діють в окупованих районах України, вже гинули.

КНДРвійськовівійна в Україні

Останні матеріали

Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Політика
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 16:20
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Політика
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 12:42
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Cуспільство
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 02:42
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з
Політика
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з "терористами" забирає все більше життів цивільних – Том Купер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 14:28
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Політика
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 12:00
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Політика
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 00:17
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Політика
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 12:49
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 10:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється